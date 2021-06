VIDEO. Rafael Nadal vence a Norrie y avanza a los octavos del Roland Garros

El tenista español Rafael Nadal continúa obteniendo victorias en el Roland Garros y este sábado se impuso al británico Cameron Norrie (45º).

Nadal selló su victoria 103 sobre el polvo de ladrillo parisino con un 6-3, 6-3, 6-3 en la pista Suzanne-Lenglen y clasificó hacia los octavos de final.

“Ha sido una primera semana correcta, con tres partidos ganados sin perder ningún set. Las situaciones por momentos difíciles las he superado bien”, analizó el mallorquín.

Nadal navigates Norrie 6-3, 6-3, 6-3 and hits the sweet 16 half century mark. #RolandGarros pic.twitter.com/nkiGZ3O7OU

Rafael Nadal, de 35 años, jugará por un puesto entre los ocho mejores ante el joven italiano Jannik Sinner (19º), un jugador al que ya eliminó en cuartos de la edición de Roland Garros de 2020.

Este año se vieron las caras en segunda ronda del Masters 1000 de Roma, y el español se impuso 7-5, 6-4 en el camino ante su 10º título en la capital italiana.

“Es un chico muy educado, respetuoso, tranquilo, trabajador, no puedo hablar ni una palabra negativa de él, tanto él como yo pasamos dos semanas muy positivas, aunque yo me lesioné la espalda en la segunda semana”, dijo “Rafa”.

He just keeps coming 👀#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/xuOK5xNVwX

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2021