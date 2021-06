A este actor de “La Casa de Papel” le dieron tres meses de vida

Tras el éxito de La Casa de Papel se esconden muchas realidades a veces un poco trágicas que incluyen a sus actores y que los fans de la serie desconocen.

Este es el caso de Álvaro Morte, quien interpreta al famoso “Profesor”, pues tuvo que afrontar por años de un cáncer que le aquejaba y que por poco casi pierde la vida.

Él esconde una historia real de superación que pocos han podido contar y esto es algo que fortalece su imagen y calidad humana que en parte logra transmitir a través de sus interpretaciones.

Los especialistas le daban solo 90 días de vida una vez que hallaron el tumor cancerígeno en su muslo izquierdo, según reveló durante una entrevista.

Más allá de derrumbarse, él salió adelante de tal forma que logró erradicar esta enfermedad con el mejor optimismo y fortaleza que le dio su familia, así como sus seres queridos.

“Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna…Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?”, reveló a la revista Cocktail.

Además, él refirió que sumir esta información no le resultó tan fácil, pues tenía solo 30 años cuando le dijeron que no tendría un futuro muy satisfactorio.

De ahí su empeño por mantenerse firme y acatar todas las indicaciones del tratamiento que le permitieran por lo menos alargar un poco más su existencia.

“Me ha llevado a disfrutar del momento, sonreír cada mañana y que no haya nada que me quite el buen humor. Si permito que la presión me invada, se vendrá en contra mía, prefiero vivir el momento. Yo he estado muy abajo, así que no me puede vencer la presión”, añadió durante la entrevista.