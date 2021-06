Biden elogia a figuras del deporte que hicieron púbica su sexualidad

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió la “valentía” de dos figuras del deporte estadounidense que hicieron pública su sexualidad, una anunciando su homosexualidad y la otra su identidad trans.

Se trata del jugador de los Raiders, Carl Nassib y la futbolista del Washington Spirit, Kumi Yokoyama.

“A Carl Nassib y Kumi Yokoyama (dos importantes e inspiradores atletas que salieron del armario esta semana): estoy orgulloso de vuestra valentía”, escribió el martes Biden en su cuenta de Twitter.

To Carl Nassib and Kumi Yokoyama – two prominent, inspiring athletes who came out this week: I’m so proud of your courage. Because of you, countless kids around the world are seeing themselves in a new light today.

— President Biden (@POTUS) June 23, 2021