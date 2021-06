España le hace una “manita” a Eslovaquia y avanza a los octavos de final

Después de dos partidos dejando dudas en su funcionamiento, España volvió a ser el equipo que todos sus aficionados desean ver y este miércoles goleó 0-5 a Eslovaquia.

Con este resultado, los ibéricos confirman su clasificación hacia los octavos de final de la Eurocopa y se medirán a Croacia.

España contó con una inmejorable ocasión para abrir el marcador al minuto 12, por la vía del penal, pero el cobro ejecutado por Álvaro Morata fue atajado por el meta eslovaco, Martin Dúbravka.

La selección ibérica continúo atacando sobre el arco de Eslovaquia a sabiendas que el empate la dejaba eliminada de la Eurocopa.

Al 19′ Pedri habilitó a Pablo Saravia, quien tenía todo para abrir el marcador pero desaprovechó y el empate sin goles continuó.

En el 24′ apareció nuevamente Morata, que tras girar soltó un zapatazo pero se topó con una buena intervención de Dúbravka.

España abrió el marcador al minuto 31, después de un potente remate de Saravia que se estampó en el poste y al caer Dúbravka termina metiendo el balón al fondo de su portería.

Después de ser el héroe de su selección, al contener el penal de Morata, Dúbravka se estaba convirtiendo en el villano.

Más tarde, al 45+3, y tras el tiro de esquina, Dúbravka nuevamente falló y Aymeric Laporte marcó, de cabeza, el segundo tanto de los españoles, tras un centro de Gerard Moreno.

Al inicio del segundo tiempo, Pablo Sarabia marcó el tercer tanto de los españoles, al 56′, y prácticamente los clasificó hacia los octavos de final.

En el minuto 67, Sarabia apareció nuevamente, esta vez para asistir a Ferran Torres, que ingresó en el segundo tiempo y decretó el 0-4.

Cuatro minutos más tarde, Juraj Kucka anotó en su propio arco y España ya le hacía “la manita” a Eslovaquia.

Polonia quedó eliminada como última del grupo E al caer 2-3 contra Suecia a pesar de los dos goles de Robert Lewandowski, pasando los suecos, ya clasificados a octavos, como primeros de la llave, este miércoles en San Petersburgo.

