El neerlandés Luuk de Jong fuera de la Eurocopa por lesión en una de sus rodillas

Todo está listo para que este sábado se inicie la ronda de los octavos de final de la Eurocopa, con llaves que desde la previa llaman poderosamente la atención.

La selección de Países Bajos se enfrentará a República Checa el 27 de junio y no podrá contar con Luuk de Jong, quien por una lesión se perderá el resto del certamen.

“Luuk de Jong debe abandonar el centro de entrenamiento de la selección nacional holandesa.

El atacante del Sevilla se lesionó en el ligamento interno de una rodilla durante un entrenamiento el martes”, dijeron los ‘Oranje’ en un comunicado.

