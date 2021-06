Llarena listo para el reto de las seis horas de Watkins Glen este fin de semana

El piloto guatemalteco Mateo Llarena volverá a las pistas de Estados Unidos este domingo, siendo parte del equipo Performance Tech Motosports, y enfrentará un nuevo reto en su carrera: Las míticas “Sahlen´s Six Hours of the Glen”.

Será la tercera fecha del Campeonato del IMSA WeatherTech Sportscar Championship 2021.

Llarena hará equipo junto al estadounidense Dan Goldburg y el sueco Rasmus Lindh y formará parte de un line up de tres pilotos que estarán al mando del auto Ligier tipo JS P320, marcado con el número 38 en la categoría Le Mans Prototype, del equipo propiedad de Brent O´neil.

Listo para el nuevo reto

Para Llarena y sus compañeros será un gran desafío, ya que ninguno conoce la pista de Watkins Glen, lo que los obligó a pasar varias horas de simulación en la instalación en “All In Sports Simulators” de Miami.

Fue de esta manera que pudieron conocer, de manera virtual, el trazado, al cual tendrán acceso directo este viernes, cuando se realice el primer día de prácticas oficiales.

Será así como Llarena, de 17 años, vuelva a ser parte de una competencia en el país norteamericano, tras una década de participación en el Campeonato italiano de Automovilismo GT Sprint 2021, al mando de un Lamborghini Huracán GT3 Evo del equipo Imperiale Racing.

Momentos de incertidumbre

Para el equipo Perfomance Techo motosports estar listo para esta carrera ha sido una tarea titánica, debido a que después de tener graves problemas con el motor durante la carrera pasada, tuvieron que cambiarlo.

Tras varias horas de logística y cuando se creía que no serían parte del evento del domingo, el motor nuevo llegó el lunes a Miami.

Y como era des esperarse, el optimismo volvió a reinar en un equipo que ya sabe lo que es triunfar en Watkins Glen, ya que en el 2017 subió a lo más alto del podio.

Es importante mencionar que Watkins Glen es una de las pistas más importantes de Estados Unidos y tomó mayor prominencia entre 1961 y 1980, cuando se realizó el Gran Premio de Fórmula Uno.

*Con información de César Pérez