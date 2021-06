Verstappen suma una nueva victoria y se consolida en el liderato general

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, ganó el Gran Premio de Estiria, octava cita del campeonato, este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg, en Austria.

Tras salir desde la ‘pole position’, Verstappen se hizo con el 14º Gran Premio de su carrera, a los 23 años. El británico Lewis Hamilton (Mercedes) y su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, completaron el podio.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren) ocuparon el 4º y 5º puesto de este GP de Estiria añadido al calendario una vez había comenzado la temporada. La Fórmula 1 se queda en el Red Bull Ring porque la próxima semana se disputa el Gran Premio de Austria en este trazado.

Con un tercio de la temporada terminado (8 carreras de un total de 23), el duelo en lo más alto favorece a Verstappen (156 puntos para el neerlandés, 138 para Hamilton). Verstappen persigue su primer Mundial.

Ante unas gradas parcialmente ocupadas (por las restricciones debido a la situación sanitaria) pero completamente entregadas a su causa en el circuito de su escudería, Verstappen firmó su 4º triunfo esta temporada.

Ganador en Francia la semana pasada, el holandés ha encadenado dos victorias por primera vez. Eso permite a Red Bull sumar cuatro triunfos seguidos, algo que no pasaba desde 2013, año de su último doblete piloto-constructores en el Mundial.

“¡Increíble, hoy el monoplaza estaba en llamas!”, gritó de alegría el neerlandés desde su vehículo antes de subir al podio y festejar su logro.

Luego de felicitar a su rival, el siete veces campeón del mundo Hamilton solo acertó a decir: “Era imposible competir, simplemente son más rápidos”.

Por detrás, los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc ocuparon la 6ª y 7ª posición, un buen resultado después de irse de vacío de Francia.

El canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el español Fernando Alonso (Alpine) y el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) cerraron el top-10.

MAX: “Straight away I felt a good balance on the car. We have to show it again next week. I’m looking forward to it. I’m confident we can do a really good job again” #StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/HNJCXOwiex

— Formula 1 (@F1) June 27, 2021