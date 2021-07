Destrozan a Ignacia Michelson por copiar look de Selena Quintanilla de “manera provocativa”

Ignacia Michelson, de 27 años, volvió a acaparar miradas con su belleza y esta vez lo hizo disfrazándose de Selena Quintanilla.

En su fotografía, la modelo chilena luce un jumper púrpura parecido al que uso la fallecida intérprete de “Como la flor” en uno de sus últimos conciertos.

Como era de esperarse la fotografía de Ignacia Michelson pronto recibió miles de likes y elogios subidos de tono.

“Qué hermoso te queda el rubio nacha”, “Eres tan perfecta”, “Esos atributos cada vez más grandes y estupendos”, “La muñequita más cara”, “Me encantas”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

Sin embargo, otros lo tomaron como una falta de respeto para Selena Quintanilla.

“Selena tenía clase no así de vulgar”, “Si ella estuviera viva y viera esto, no lo soportaría”, “La Reina del Tex Mex era sexy natural, nunca necesito de operaciones”, “Aunque Selena se vestía provocativa siempre se vio como una dama sexy, no así de p…”, fueron algunas reacciones molestas.

Ignacia Michelson que ha ganado más fama por su participación en Acapulco Shore también tiene una estrecha amistad con Celia Lora, con quien han realizado sesiones de fotos subidas de tono.

