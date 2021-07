Carlos Ruiz “explota” por la participación de Guatemala en Copa Oro

La leyenda del futbol guatemalteco, Carlos Ruiz el “Pescadito”, se pronunció en sus redes sociales sobre la posible participación de Guatemala en la Copa Oro.

En los últimos minutos trascendió que la Concacaf extendió una invitación a la Fedefut para que la selección nacional tome parte de la competición luego de la retirada de Curazao, por un contagio masivo de covid-19. Guatemala ocuparía su lugar por su posición en el ranquin.

Cabe recordar que la bicolor no pudo clasificarse a la fase de grupos del torneo, luego de haber caído por 9-10 en penaltis ante Guadalupe, tras haber finalizado 1-1 en el tiempo reglamentario. Sin embargo, estaría en la “fiesta grande”.

Las palabras de Carlos Ruiz

“De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a Copa Oro, pero de eso no sabe la Fedefut, cada participante recibe 150 mil dólares más o menos, dinerito que jamás llega al desarrollo del futbol algo obvio. Preguntó ¿qué dirigente ven ustedes diciendo no a ese pastel?”, expresó Ruiz en sus redes sociales, mensaje que ha tenido gran repercusión.

Duro grupo para Guatemala

La selección nacional sería parte del torneo que se lleva a cabo en los Estados Unidos y, al ocupar el lugar de Curazao, integraría el grupo A junto con el vigente campeón México, Trinidad y Tobago y El Salvador.

En principio, el juego inaugural entre El Salvador y Curazao estaba pactado para este sábado a las 15:00 horas, pero debido a que la selección nacional, que tomaría el lugar de Curazao, emprendería el viaje este viernes, el partido sería el domingo.

Mientras que México y Trinidad y Tobago abrirían la actividad por el grupo A, este sábado a las 20:00 horas en el AT&T Stadium, de Arlington, Texas.