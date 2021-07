VIDEO. Loredo: “A parte de ganar, primero desearía que se juegue bien al futbol”

El mexicano Rafael Loredo, de 63 años, ha sido elegido por la Federación Nacional de Guatemala para dirigir a la Selección Nacional, en su participación en la fase de grupos de la Copa Oro 2021 tras la baja de Curazao por brote de Covid-19 en la concentración.

Loredo es el actual director técnico de la Selección Sub-20 y junto a su cuerpo técnico ya dieron a conocer la conformación del plantel con el que Guatemala hará frente al Grupo A de la competición, conformado por México, Trinidad y Tobago y El Salvador.

El mexicano expresó su orgullo por esta oportunidad, donde resaltó que buscarán tener una buena participación en Copa Oro, donde uno de sus objetivos será practicar un buen futbol.

El técnico mexicano dio sus primeras palabras tras recibir la oportunidad de dirigir a la Selección Nacional de forma interina durante la Copa Oro 2021 que arranca este sábado.

“Recibo la noticia con mucha alegría, con mucho gusto, para mi no solo es un orgullo el poder traer este escudo, para mi dirigir la Selección Nacional será un honor, sé la responsabilidad y sé también de las capacidades que tiene el futbolista guatemalteco y pienso que podemos hacer bien las cosas”, expresó Loredo.

“Nosotros trabajamos para el futbol de Guatemala y si me lo pidieron creo que no me tomó ningún segundo aceptarlo, este es un reto y con la intención de trabajar de la mejor manera posible, creo que es un reto bonito”, afirmó el técnico mexicano.

Loredo, afirmó que conoce a todos los jugadores que recibieron la convocatorio y resaltó que está encantado con este grupo con el que trabajará durante la participación de Guatemala en la Copa Oro.

“Conocemos perfectamente a la Selección Nacional, siempre he seguido los partidos de lo que de nuestra Liga y Primera División, creo que tenemos buen conocimiento de los jugadores y de lo que pueden aportar”, señaló.

“Me encanta, no pudimos haber escogido mejor grupo, los jugadores tienen buena discplina y buen orden, hace falta buscar un poco más de fortuna en el futbol y es lo que nos faltó, creo que en los dos partidos decisivos lo que le faltó a nuestra Selección fue un gol”. resaltó el técnico mexicano.

Para culminar, Loredo le envió un mensaje a la afición guatemalteca, y señaló que además de ganar buscará que Guatemala practique un buen futbol que sea agradable a la vista del aficionado.

“A parte de ganar, primero desearía que se juegue bien al futbol, que todos los aficionados guatemaltecos nos vean y digan: ¡Que bien juega esa Selección!. Jugando bien al futbol estoy seguro que viene un muy buen cambio, viene una generación de muy buenos jugadores”, concluyó el técnico mexicano.

The match between El Salvador and Guatemala will be played on Sunday, July 11 at 9:30 pm local (10:30 pm ET) at Toyota Stadium.

Tickets purchased for the rescheduled July 10 match at Toyota Stadium will be honored.

— Gold Cup (@GoldCup) July 10, 2021