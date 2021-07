PNC captura a 121 personas por no respetar medidas por el coronavirus

En los operativos que retomó la Policía Nacional Civil (PNC) para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención. En las supervisiones se detuvieron a 121 personas en distintos lugares del país.

Los agentes de la PNC llegaron a la colonia San José del municipio de Villa Nueva en el club nocturo Sport Bar Club Soda fueron capturadas 98, entre ellos un colombiano y dos menores de edad. También en otro lugar identificado como Sport Bar América Central ubicado en el bulevar Balcones, en San Cristóbal, Mixco se aprehendieron a 15 personas.

A la vez, la PNC informó que en los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Retalhuleu y Quiché se detuvieron a ocho personas por ingerir licor en lugares públicos después de la hora permitida y por no respetar el distanciamiento social como lo establecen las medidas.

“Las normas están vigentes, de conocimiento y cumplimiento general. En especial por el incremento de casos de coronavirus. Suplicamos que se use mascarilla, el distanciamiento de más de un metro y medio, usar gel con alcohol y si no es necesario no salir de casa”, recordó la PNC.

Presidente decide no aumentar medidas

Diferentes sectores le recomendaron al presidente restringir ciertas actividades por la pandemia. No obstante, decidió que no implementaría toque de queda o cerrar el país. Pero afirmó que con la jornada de vacunación espera tener un control de la pandemia.

Entre las sugerencias de nuevas medidas que se pidieron es prohibir las reuniones de más de 10 personas. Restringir la movilidad y aumentar las jornadas de vacunación.

Los únicos municipios donde se tomaron medias fue en Amatitlán, Santiago Sacatepéquez y San Martín Jilotepeque, pues se prohibieron las actividades sociales y religiosas. Adelantar el horario de cierre de los comercios y establecer cordones sanitarios, lo cual provocó reacciones encontradas entre los vecinos.