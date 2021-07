Díaz-Canel acusa a EE. UU. querer provocar “estallidos sociales” en Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó el lunes a EE. UU. de imponer “una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales” en la isla, un día después de una serie de históricas protestas antigubernamentales.

En una transmisión en directo en televisión y radio, Díaz-Canel, rodeado de varios de sus ministros, aseguró que su gobierno trata de “enfrentar y vencer” las dificultades ante las sanciones de EE. UU., reforzadas desde el mandato del ahora expresidente Donald Trump.

“¿Qué quieren con estas situaciones?, provocar estallidos sociales, provocar incomprensiones” entre los cubanos, pero también “el famoso cambio de régimen” , denunció el presidente Díaz-Canel.

Los impulsores de las protestas “tuvieron la respuesta que merecían y la seguirán teniendo, como en Venezuela”, un gran aliado de Cuba, añadió.

En rechazo a las políticas del gobierno, miles de cubanos salieron espontáneamente a la calle el domingo en decenas de ciudades y pueblos de toda la isla, al grito de “Tenemos hambre”, “Libertad” y “Abajo la dictadura”.

De su lado, el presidente de EE. UU., Joe Biden, pidió al “régimen cubano que, en lugar de enriquecerse, escuche a su pueblo y atienda sus necesidades”.

“Estamos con el pueblo cubano y su claro llamado a la libertad”, dijo el mandatario estadounidense a través de un comunicado.

We stand with the Cuban people as they bravely assert their fundamental and universal rights, and as they all call for freedom and relief from the tragic grip of the pandemic and from the decades of repression and economic suffering. https://t.co/KGY3MFfsw0

— President Biden (@POTUS) July 12, 2021