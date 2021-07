Concacaf lanza advertencia a México previo al juego ante Guatemala

La Concacaf volvió a advertir este lunes que podría expulsar a aficionados mexicanos y suspender juegos del Tri durante la Copa Oro a causa del grito homófobo que se volvió a escuchar en el juego inaugural del sábado ante Trinidad y Tobago.

“Concacaf está extremadamente decepcionada por el lenguaje discriminatorio utilizado por algunos de los aficionados de México”, recalcó el organismo.

El árbitro del choque celebrado en Arlington (Texas), el costarricense Ricardo Montero, llegó a parar el juego unos instantes durante la segunda mitad como parte del protocolo de Concacaf ante la aparición del grito, que seguidores del Tri lanzan cuando el arquero rival se dispone a sacar de puerta.

Concacaf statement regarding discriminatory chanting and reports about Mexico v Guatemala Gold Cup matchhttps://t.co/WoMRXTATva

Declaración de Concacaf sobre el grito discriminatorio y publicaciones sobre el partido de la Copa Oro México vs Guatemalahttps://t.co/3BuZ1rB7JY pic.twitter.com/XgfebLLLMC

— Concacaf (@Concacaf) July 13, 2021