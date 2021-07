“Los jugadores de Guatemala tiene que ser atrevidos”, dice Montoya

Roberto Montoya, actual entrenador de Antigua GFC, habló sobre cómo debe encarar la selección de Guatemala el juego ante México este miércoles (19:30 horas), por el grupo A de la Copa Oro y explicó por qué la azul y blanco se encuentra por debajo del nivel del “Tri”.

También se refirió a los gritos homofóbicos que pueden perjudicar a su selección y dijo que espera “que los puntos se ganen en la cancha y no sobre la mesa”.

Además, el mexicano dijo que es “injusto que se critique a esta generación de jugadores guatemaltecos, pues es su primera experiencia internacional después de los años de suspensión”, manifestó Montoya en el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unida”.

¿Cuál es su opinión de este partido?

México después del empate ante Trinidad y Tobago y tras perder al “Chucky” Lozano va a salir a buscar esos 3 puntos para no complicar su clasificación, pues es favorita al título.

Para Guatemala es una buena oportunidad para que el jugador se muestre, pero debe ser atrevido, aprovechar estos partidos, soltarse, darse la oportunidad de mostrar el talento y la calidad que tiene el jugador guatemalteco.

¿Cómo debería plantearse el partido ante México?

A parte de ser precavido, el jugador guatemalteco tiene que ser atrevido, retener la pelota y presionar en salida a México. Debe buscar la transición rápida para crear situaciones de gol. Si se hace para atrás se complicará.

Los jugadores que están en selección nacional han tenido buenos momentos, es hora de mostrar la casta, encarar, sacar el pecho por la selección, eso tiene que hacer Guatemala. México tiene jugadores de mucha calidad y van a tratar de buscar penetrar rápido el arco de Guatemala.

¿Por qué el futbol de México y el de Guatemala son tan diferentes?

Acá tienen que empezar por mejorar las instalaciones deportivas, las canchas, las gramas. En ese momento de crisis que pasa la selección, deben aflorar ideas, proyectos, críticas constructivas y apoyar a la selección.

A los jugadores les digo que se atrevan a hacer lo que hacen en la Liga Mayor, que se den cuenta que el futbol está evolucionando y se tienen que preparar, no solo el cuerpo técnico, ellos deben alimentarse bien, cuidar su cuerpo, se debe mejorar la parte física y técnica para que haya mejor calidad.

¿Cree que la suspensión ha pasado factura?

Sí, fue un tiempo en el que algunos equipos se relajaron y no mejoraron sus fuerzas básicas, instalaciones y estadios, ahora que viene esta situación queremos que de la noche a la mañana la selección compita de tú a tú con México y esto es un proceso.

Nos pasó a nosotros y nos dimos cuenta que debíamos evolucionar. Es injusto que se critique a esta generación, es su primera experiencia internacional como selección y queremos que esté en el top 10. Esto debe ser un proceso, ahora hay que limpiar la mesa, crear un modelo de juego en base a las características del jugador guatemalteco.

¿Cómo vio la gestión de Amarini Villatoro?

Evaluar el proceso de Amarini sería injusto, la realidad es que tenemos que trabajar más sobre lo que se viene. Ahora al técnico interino hay que apoyarlo y el que llegue tiene que partir de un modelo de juego en base a las características del jugador guatemalteco. A Amarini le tocó limpiar este proceso después de los años que no se participó a nivel internacional.

Los gritos homofóbicos están perjudicando a México…

Lamentable se dejó que este grito homofóbico se extendiera, no lo pudimos controlar y es lamentable lo que pasa, la gente no entiende. Estamos en contra de estas situaciones. Ahora esperamos que la gente vaya a divertirse y a apoyar a la selección y evite este tipo de mensajes, esperamos que los puntos se ganen en la cancha y si México va a perder que no sea en la mesa.