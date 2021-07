Afluencia de personas en zona 1 para realizarse prueba de Covid-19

Decenas de personas acudieron este martes a la plaza Barrios, en la zona 1 capitalina, en busca de realizarse la prueba del Covid-19.

En ese punto se encuentra una unidad móvil de laboratorio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en la que se aplican test rápidos para detectar el virus.

La misma fue instalada el pasado 5 de julio y permanecerá hasta el 7 de agosto brindado servicio.

El horario de atención es de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a sábado.

La cartera de Salud ha detallado que el objetivo de habilitar este tipo de unidad es que las personas que presenten síntomas sean diagnosticadas.

También se busca que acudan quienes estén en situación de riesgo por haber tenido contacto cercano con personas positivas a Covid-19.

De esta manera, se les puede otorgar el kit de medicamentos que les permitirá recuperarse en sus hogares, bajo el seguimiento del servicio de salud más cercano a su residencia.

Algunas personas que acudieron hoy a la plaza Barrios se quejaron por considerar que el horario de atención de la unidad móvil es insuficiente ante la alta demanda que se tiene de las pruebas.

Mencionaron que hay no logran someterse al test y únicamente se les indica de parte del personal que deben regresar otro día.

Ana Ruth de Hernández mostró su descontento al tener que retirarse del lugar y explicó que se le complica llegar de madrugada debido a su estado de salud.

Agregó que busca realizarse la prueba porque es un requisito que le piden en una universidad para trabajarle temas dentales.

“Me dijeron que no me atenderían si no daba yo un hisopado y el jueves tengo cita. Tengo que cumplir con eso y tener las dos vacunas de AstraZeneca, que ya las tengo”, detalló.