Presidente Bolsonaro sufre una “obstrucción intestinal” y tendría que ser operado

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufre una “obstrucción intestinal” y será trasladado a Sao Paulo para definir si debe someterse a una “cirugía de emergencia”, informó este miércoles la Presidencia, luego de que el mandatario fuera internado en Brasilia por un hipo persistente y dolores abdominales.

El doctor Antonio Macedo, que operó a Bolsonaro en varias ocasiones tras el apuñalamiento del que fue víctima durante la campaña electoral de 2018, “constató una obstrucción intestinal y resolvió llevarlo a Sao Paulo, donde hará exámenes complementarios para definir la necesidad, o no, de una cirugía de emergencia”, indicó la Secretaria de Comunicación del palacio de Planalto.

El texto no precisa cuándo ni a qué hospital será trasladado el gobernante.

Bolsonaro, de 66 años, fue examinado por Macedo tras ser internado por la mañana en el Hospital de las Fuerzas Armadas (HFA), para someterse a “exámenes e investigar la causa del hipo” que le aqueja desde hace más de diez días, según otra nota oficial.

Desde la semana pasada, Bolsonaro venía quejándose públicamente de un hipo persistente, después de someterse a un tratamiento de implante dental.

“Gente, estoy sin voz. Si empiezo a hablar mucho, vuelve la crisis de hipo… ya volvió”, afirmó el martes, con aspecto cansado, ante un grupo de simpatizantes frente al palacio de Alvorada, su residencia oficial en Brasilia.

De confirmarse la necesidad de una cirugía, se trataría de la séptima a la que se somete el mandatario desde que fue apuñalado durante un acto de campaña en septiembre de 2018. Cuatro de dichas intervenciones fueron en el aparato digestivo.

El autor del atentado, un exafiliado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL, izquierda), una disidencia del Partido de los Trabajadores (PT) fue diagnosticado con trastorno delirante (un tipo de psicosis) y declarado inimputable por la justicia. Hoy está recluido en la unidad psiquiátrica de una cárcel de máxima seguridad.

Bolsonaro, no obstante, insiste en que la tentativa de asesinato fue planeada y tuvo respaldo político.

“Un desafío más, consecuencia de la tentativa de asesinato promovida por un exmilitante del PSOL, brazo izquierdo del PT, para impedir la victoria de millones de brasileños que querían cambios para Brasil. Un atentado cruel no solo contra mi, sino contra nuestra democracia”, escribió Bolsonaro en una serie de tuits, en los que agradeció los mensajes de apoyo.

– Por Deus foi nos dada uma nova oportunidade. Uma oportunidade para enfim colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade. E mesmo com todas as adversidades, inclusive uma pandemia que levou muito de nossos irmãos no Brasil e no mundo, continuamos seguindo por este caminho.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 14, 2021