Hospitalizan a Dj Boris Brejcha tras brindar dos conciertos masivo

El DJ alemán, Boris Brejcha, realizó presentaciones dos presentaciones en el Estado de México y Guadalajara.

Varios usuarios manifestaron, a través de redes sociales, que no se respetaron las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus.

Tras esas presentaciones, Brejcha compartió con sus miles de fans que se encontraba hospitalizado y debía cancelar varios shows.

¿Era COVID-19?

El famoso no quiso comentar qué le sucedía, solo agregó que su situación era incierta y que se sentía muy mal.

“Queridos amigos, como habrás notado, no pude asistir al @exitfestival ni al evento en Lituania el sábado y el domingo. Me enfermé inesperadamente el viernes por la noche, ya que mi condición empeoró y me hospitalizaron el sábado. Todavía estoy en el hospital y todavía me siento fatal. Mi condición actual es bastante incierta”, comentó en sus redes sociales.

“Lo siento mucho por cualquiera de ustedes que estaba ansioso por verme este fin de semana. También tenía muchas ganas de jugar en estos eventos. Pero la vida a veces nos enseña cosas diferentes a las que esperábamos. Lamentablemente, tampoco podré asistir esta semana y la próxima en @spacesharm Sharm el Sheikh, @stereoparc Rochefort, @cavoparadisoclub Mykonos y Ereván. ¡Por favor tengan paciencia conmigo y espero volver a verlos pronto en la pista de baile! ¡Manténganse a salvo!”, agregó.

La presentación que tuvo en el Estado de México fue en el foro 360 de Naucalpan. Días después autoridades municipales sancionaron a los propietarios del lugar, ya que como se apreció en la fotos, no se siguieron lineamientos sanitarios.

Hasta ahora el DJ ha cancelado sus presentaciones en Ibiza, Francia, Mykonos, Serbia y Lituania.

