VIDEO. Loredo: “Yo acepté venir acá, sabíamos los riesgos que se corrían”

Guatemala cerró su participación en Copa Oro 2021 este domingo con un empate ante Trinidad y Tobago, el juego se desarrolló en el Toyota Stadium en Frisco, Texas.

La Azul y Blanco se despidió del torneo continental sumando un punto en sus tres juegos, tras las derrotas ante El Salvador y México respectivamente, logrando rescatar un empate ante los trinitenses.

Cero victorias, un gol a favor y seis goles en contra, con estas pobres cifras cerró Guatemala su participación en la Copa Oro 2021 que se celebra en Estados Unidos.

Loredo orgulloso de sus jugadores

El técnico interino de la Selección, Rafael Loredo, habló en conferencia de prensa tras el partido y dijo sentirse orgulloso de dirigir a la Azul y Blanco y del aprendizaje que les dejó la Copa Oro.

“Dentro y fuera del equipo la responsabilidad es mía, yo acepté el venir acá y lo acepté con gusto, me siento orgulloso de estar dirigiendo a la Selección de Guatemala, sabíamos de los riesgos que se corrían, habían dos situaciones; haber dicho que no venía o que no venía la Selección, yo sostengo que se aprende más viniendo a jugar contra equipos de calidad a un torneo como este que quedarnos en casa“, señaló el técnico mexicano.

Sobre la nula productividad en ataque, Loredo afirmó que “es muy poco”, pero rescata la capacidad de algunos jugadores, aunque resaltó que se debe trabajar más la consistencia y el tema anímico.

“Si vemos la productividad en goles es poco, muy poco, pero yo veo jugadores con mucha capacidad, jugadores con calidad, los veo deseosos de trabajar y aprender y se de seguir haciendo una buena carrera, pienso que si agarran a este equipo con una cierta consistencia en lo físico y lo anímico sobretodo hubiéramos hecho mucho más”, concluyó Loredo.

🎥 Resumen: 🇬🇹 Guatemala y 🇹🇹 Trinidad y Tobago comparten puntos en sus despedidas de #CopaOro21 tras el empate 1-1 en Toyota Stadium. #EstoEsNuestro pic.twitter.com/mc7DrL08li — Gold Cup (@GoldCup) July 19, 2021