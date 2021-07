¡Final inesperado! Joven hace arriesgado truco en patineta y cae al abismo

Hace unos días, circuló un video en las redes sociales de un skater en su patineta, que dejó a muchos atónitos por sus acciones.

Y es que todos sabemos que este tipo de deportistas, siempre desean realizar los mejores trucos para impresionar.

Sin embargo, en esta ocasión la persona puso en riesgo su vida al intentar realizar un pirueta extrema.

En el material audiovisual se puede ver el momento exacto donde un joven realizó el truco desde un puente.

Todo sucedió y se grabó en uno de los viaductos de Millau, el cual esta ubicado en Francia.

Fueron los compañeros del hombre quienes se encargaron de grabar cada uno de los detalles de la “hazaña”.

En tan solo 27 segundo se muestra todos los movimientos que realiza el deportista, antes de caer al abismo.

El truco sorprendió a miles de internautas, puesto que en el clip se ve cómo el joven tras prepararse por unos segundos, se desliza con su patineta por un lateral del puente y cae desde gran altura.

El momento es intrigante, pero en tan solo segundos se logra ver como el hombre abre un paracaídas que tenia guardado en secreto para no impactar contra el suelo y lograr completar el truco.

Según brindaron algunos detalles los internautas, el puente está ubicado sobre 343 metros de altura.

