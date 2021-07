EE. UU. suspende cooperación con el MP tras destitución de Sandoval

El Gobierno de Estados Unidos decidió suspender temporalmente su cooperación con el Ministerio Público (MP) de Guatemala, según se confirmó este martes.

La agencia internacional de noticias EFE tuvo acceso a información en la que se detalla que la decisión se da tras la destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

El exfiscal fue removido de su cargo el pasado viernes por decisión de la jefa del MP, Consuelo Porras, bajo argumentos de que se habrían dado “constantes abusos y atropellos” a la institucionalidad.

Asimismo, la fiscal general argumentó que supuestamente ha existido irrespeto en su contra, tanto como mujer, funcionaria y profesional del derecho.

Desde que se anunció el pasado 23 de julio la remoción de Sandoval, quien lideraba investigaciones de casos de alto impacto en el país, han surgido una serie de pronunciamientos.

Tanto a nivel nacional como internacional se han dado las manifestaciones de rechazo a la decisión de Porras y, a su vez, de respaldo al exjefe de la FECI.

Asimismo, las protestas ciudadanas se han enfocado en pedir la restitución de Sandoval y a pedir que renuncien tanto la fiscal general como el presidente Alejandro Giammattei.

Entre quienes se han referido al tema se encuentra el congresista estadounidense, Albio Sires, quien hizo una publicación en Twitter.

Manifestó que el acto de removerlo constituye un “golpe letal” a la lucha contra la corrupción en Guatemala.

Asimismo, mencionó que la fiscal general de la república de Guatemala debería ser designada por EE. UU.

En tanto, el secretario de Estado de EE. UU. manifestó: “Estamos con el pueblo de Guatemala y con el Fiscal Juan Francisco Sandoval, a quien reconocí este año con un Premio Campeón Anticorrupción”.

Agregó que su despido socava el estado de derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad. “Los guatemaltecos merecen algo mejor”, enfatizó.

We stand with the people of Guatemala and with Prosecutor Juan Francisco Sandoval, whom I recognized this year with an Anticorruption Champion Award. His dismissal undermines the rule of law and strengthens the forces of impunity. Guatemalans deserve better.

