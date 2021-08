VIDEO. ¡Kevin Cordón peleará por el bronce en los Juegos Olímpicos!

El guatemalteco, Kevin Cordón, obtuvo este sábado un gran logro, pues pese a no sellar el pase a la final, podrá pelear por la medalla de bronce en el bádminton de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Kevin Cordón 0-2 Viktor Axelsen

El zacapaneco cayó en el partido por las semifinales ante el número dos del mundo, el danés Viktor Axelsen, con parciales de 18-21 y 11-21, en un juego que duró 40 minutos en el Musashino Forest Sport Plaza, escenario que lo vio triunfar en cuatro ocasiones, y en el que tendrá la oportunidad de pelear por el bronce.

Pese a su derrota, Kevin ya se ha convertido en uno de los grandes a nivel mundial, pues se ubica entre los cuatro mejores, y logró la hazaña de ser el primer latinoamericano en meterse a estas instancias en la historia el bádminton.

#Tokyo2020 | Esta es la primera vez que el guatemalteco 🇬🇹 Kevin Cordón pierde el primer set 🏸 en los Juegos de Tokio. Lo ganó el danés Viktor Axelsen 🇩🇰 21-18 en las semifinales del bádminton de los Juegos Olímpicos

El juego

El zacapaneco comenzó bien el primer set y consiguió el primer punto con un gran remate que no pudo alcanzar Axelsen y se mantuvo arriba en el marcador en varias ocasiones, sin embargo, el danés pudo recuperarse y acabó ganando por una diferencia de tres puntos. El set duró 19 minutos.

Kevin intentó guardar la calma en el segundo, pero Axelsen parece haberlo estudiado bien y lo derrotó nuevamente, esta vez por una ventaja mucho más amplia, por 10 puntos, en un set que duró 21 minutos.

Ahora, el guatemalteco se medirá con el perdedor de la otra semifinal, entre el indonesio Anthony Ginting y el chino Long Chen. Si gana, “el Zurdo”, se colgará la presea de bronce. El partido se llevará a cabo en el mismo escenario, este lunes a las 5:00 horas.

Tras caer ante el danés, el zacapaneco sumó su primera derrota en Tokio, después de haber vencido en la fase de grupos al mexicano Lino Muñoz y a Angus NG Ka Long, de Hong Kong, para terminar como líder del grupo C.

#Tokyo2020 | Kevin Cordón💪🏻💪🏻💪🏻 🇬🇹 se mantiene arriba en el marcador ante el danés Viktor Axelsen 🇩🇰 en las semifinales del bádminton de los Juegos Olímpicos

Mientras que en los octavos de final eliminó al neerlandés Mark Caljouw por 2-1, y en los cuartos al surcoreano Kwanghee Heo por 2-0, pero no pudo ante el danés.

Sin embargo, “el Zurdo” ha visto coronado todo su esfuerzo y años de carrera, pues podrá pelear por ubicarse como mejor tercero del mundo y ya es el mejor del continente.

En Tokio suma sus cuartos Juegos Olímpicos, pues antes compitió en Beijing 2008, Londres 2012 y Rio 2016.

El sentimiento de Kevin Cordón

“No quiero desaprovechar esta oportunidad de alegría que siento, no me la creo, no me pasa nada por la mente, después seguro podré expresar mis sentimientos. Solo puedo decir que estoy muy feliz de saber que todo ha valido la pena y aunque vengamos de un país pequeño, los chapines tenemos un corazón muy grande para poder luchar”, dijo Kevin previo al juego.

#Tokyo2020 | Don Roberto y doña Dora desearon todo lo mejor a su hijo, quien disputaría esta noche la semifinal de bádminton en Tokio 2020.

“Ahorita estoy feliz de que todo en su momento fue un sueño y ahora lo veo convertido en una realidad”, agregó.

Cabe mencionar que Kevin pasó momentos muy difíciles por una lesión de rodilla que amenazó con dejarlo fuera del deporte, sin embargo, en 2013 pudo volver a las canchas y con perseverancia y disciplina ha logrado concretar su gran sueño.