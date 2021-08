El PSG rechazó la primera oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé

El París Saint-Germain dijo “no verbalmente” a la oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé, explicó este miércoles el director deportivo Leonardo, añadiendo que la cantidad de 160 millones de euros “no es suficiente”, y recordando que el club desea “conservar” a su jugador.

“Nuestra posición siempre ha sido conservar a Kylian, renovar su contrato” que termina en un año, precisó el dirigente brasileño a algunos medios incluida la AFP, considerando el comportamiento del club español como “irrespetuoso, incorrecto e ilegal”.

Ayer por la tarde se daba a conocer que el Real Madrid había puesto una oferta sobre la mesa de 160 millones de euros por el atacante francés que termina contrato con el PSG en junio de 2022.

🚨 Leonardo annonce la couleur pour Mbappé. Il assure que l'objectif du PSG reste de le prolonger mais affirme également "on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions soient satisfaites, on verra…"

— RMC Sport (@RMCsport) August 25, 2021