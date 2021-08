Shaila Dúrcal presume cuerpazo tras perder casi 45 libras

Durante una publicación que hizo en Instagram, Shaila Dúrcal confesó que se volvió a sentir feliz con ella misma desde que logró bajar 20 kilos.

Sincerándose ante sus fans, la cantante española contó que luego de un proceso de cuatro meses por fin recuperó la figura que quería tener.

El 1 de mayo había dado el primer paso hacia su nueva vida, anunciando que se había puesto en manos de una clínica experta en la pérdida y el control de peso.

Ahora decidió abrir su corazón, cuatro meses después, para compartir un mensaje contando a sus seguidores su transformación física aprovechando el verano que está disfrutando en España, donde actualmente vive.

Según explicó Shaila Dúrcal en su momento, subió de peso después de dos acontecimientos que marcaron su vida: la pérdida de un dedo, además de que decidió dejar definitivamente el cigarro, que le generó cierta ansiedad.

En febrero del año pasado, apareció en Ventaneando para hacer frente a las críticas que recibía entonces por su aumento de peso.

“Estoy redondita pero no importa; (estoy) muy sana. No me importa que me critiquen porque no tienen ni idea de lo que paso diariamente”, aseguró la hija de Rocío Dúrcal, para después explicar por las situaciones que debe atravesar en su vida cotidiana.