EE. UU. advierte que persiste amenaza de atentados en Kabul

El Gobierno de EE. UU. advirtió este viernes, un día después del sangriento ataque que dejó decenas de víctimas en Kabul, que persiste la amenaza de atentados en la capital de Afganistán, mientras continúan las tareas de evacuación de casi de 5 mil personas.

Las operaciones de salida de extranjeros y afganos se reanudaron en el aeródromo, solo 24 horas después del atentado, pero varios países, entre ellos España, Italia, Noruega o Suiza, anunciaron que ya acabaron con las mismas. Gran Bretaña dijo que hará lo propio “en pocas horas”.

EE. UU. asume así prácticamente en solitario la tensa misión de concluir la mayor operación de evacuación de la historia, de aquí al 31 de agosto, fecha elegida por el presidente Joe Biden para cerrar 20 años de presencia militar en el país.

“Todavía creemos que hay amenazas específicas y creíbles”, indicó el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby. A pesar de todo, EE. UU. cree que podrá sacar a gente “hasta el último momento”.

Dentro del aeropuerto hay 5 mil 400 personas, precisó el Pentágono.

