VIDEO: la locura que desata Messi en su debut en Francia

Llegó el día más esperado en París, la fecha que nunca quería vivir el barcelonismo, Leo Messi debutó este domingo como futbolista del PSG.

Los aficionados de su nuevo equipo, que se enfrentó al Reims, y los seguidores de la revalorizada Ligue 1 disfrutaron de una noche inolvidable, en la que el 10 de Argentina empezó su vida más allá del FC Barcelona.

Los principales medios de comunicación del país centraron su atención en el argentino.

If football is the beautiful game, then Leo Messi personifies that doctrine in its purist.

