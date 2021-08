Usuarios reaccionan y piden reanudar producción de chocolates Crispín

“Con profundo pesar lamento informarles ☹ la eliminación de la producción de Chocolates Crispín… un sabor de nuestra infancia y bellos recuerdos se ha ido para siempre. Llamé a la fábrica y ha cesado la producción”.

Este fue el mensaje que detonó decenas de comentarios y reacciones en redes sociales, en los que usuarios piden seguir produciendo el famoso chocolate.

La famosa chef internacional, Mirciny Moliviatis, también se unió a la tendencia con un emotivo mensaje.

“No hay más producción de Crispín, dejaron de hacer este chocolate. Así no se puede comenzar bien la semana, adiós sabores de infancia”, expresó la famosa guatemalteca.

Una ejecutiva de Productos Alimenticios Sharp comentó a Emisoras Unidas que el chocolate Crispín no se ha producido desde hace más de seis meses y que hasta el momento no tienen fecha para reanudar la fabricación. Sin embargo, señaló que por el momento la empresa no ha oficializado que el postre saldrá del mercado.

Crispín, un sabor de la infancia

Decenas de guatemaltecos se pronunciaron a través de sus redes sociales para expresarse por el famoso chocolate, agotado en la mayoría de tiendas del país.

Una usuaria, con un vínculo cercano a la fábrica, mencionó el motivo por el que ya no se estaría produciendo ese postre.

“Resulta el que hacía el proceso productivo del crispín falleció, ya era viejito. Y era tan artesanal el proceso que a nadie le enseñaron y por eso se descontinuo”.

Sin embargo, decenas de usuarios se unieron al pesar por la ausencia de los crispines en las tiendas de barrio.

“Era una delicia, yo había estado buscando desde hace tres meses y no encontré :-(“. “Era el souvenir que yo pedía cuando alguien me traía algo de Guate. Ahora solo me quede con los Polo”. “Deberíamos ir a manifestar a la plaza de la constitución, que no nos dejen sin Crispín, tan guatemalteco, como otros”.