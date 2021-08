Ricardo Arjona recorre las calles de New York de una manera muy diferente

Ricardo Arjona volvió a hacer de las suyas. Hace algunos días salió a las calles a interpretar sus temas en el metro de New York.

En una publicación en sus redes sociales, el guatemalteco comentó que llegó al metro y nadie lo reconoció.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, comentó el cantautor en sus redes sociales.

Ante su publicación, el famoso obtuvo miles de reacciones y ahora vuelve a hacer de las suyas. Tras su historia como cantante de la calle en la ciudad que nunca duerme, Arjona compartió otro detalle de su visita, decidió recorrer las calles de Nueva York en una patineta.

Utilizando un traje, corbata y tenis, bastante jovial; el intérprete de “Mujeres” paseo en ese medio de transporte ante la vista de muchos que se cree no lo reconocieron.

“Negro. El único camino… es el tuyo”, escribió.

