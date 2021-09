Adriana Rosso, cantante guatemalteca, deleita con videoclip muy sensual

Adriana Rosso regresa a su país a presentar su nuevo sencillo titulado “Let Me Go“.

“Llevo muchos años viviendo en Estados Unidos y he aprovechado el tiempo para prepararme profesionalmente como artista y compositora. Este tema está en español e inglés, pero todo mi disco que lanzaré en unos meses vendrá completamente en español”, comenta Adriana.

El género musical de esta producción se sitúa en el POP-R&B con una combinación de Rock y Neo Soul alternativo, acompañada de una vocalización

armoniosa y sensual.

Sobre su lanzamiento

“‘Let Me Go’ es un tema que presenta la postura del empoderamiento femenino, que no se victimiza ante una situación sentimental adversa. En esta canción toque el punto de vista de la mujer fuerte e independiente, que no ve un fracaso, sino una liberación de salir de una relación tóxica”, detalla.

“Además el video contiene escenas en un ambiente provocados con el que se busca romper esquemas, desafiando la norma machista y el tabú del deseo femenino”, comenta la joven artista.

El tema musical “Let Me Go” podrá escucharse en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer y YouTube.

Próximamente Adriana Rosso lanzará un nuevo EP, presentando un concepto musical vanguardista, fusionando géneros que transmitirán una experiencia

innovadora, con canciones que sin duda le permitirá llegar a sus fans con una nueva versión de sí misma, incluyendo los nuevos ritmos que ofrece la música contemporánea.

