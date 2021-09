Solskjaer confirma que Cristiano Ronaldo debutará este sábado con el Manchester United

El técnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer confirmó este viernes que Cristiano Ronaldo disputará sus primeros minutos con el equipo el sábado en Old Trafford ante el Newcastle en la cuarta jornada de la Premier League, tras regresar al club 12 años después.

“Ha hecho una buena pretemporada con la Juventus, ha jugado con el equipo nacional y ha tenido una buena semana con nosotros aquí. En algún momento estará en la cancha, eso seguro”, dijo el técnico noruego, sin especificar si será titular o comenzará en el banquillo.

Ronaldo, de 36 años, jugó en el United entre 2003 y 2009, cuando fichó por el Real Madrid. En 2018 se fue a la Juventus, donde disputó las tres últimas temporadas, antes de volver a ‘casa’ justo antes del cierre del mercado de fichajes.

Ole has given the answer we've all been waiting for… 👀 #MUFC | @Cristiano

En sus seis años con los ‘Red Devils’ Ronaldo adquirió una dimensión planetaria. Ganó la Premier League en tres ocasiones y una Liga de Campeones -luego sumó otras cuatro con el Real Madrid-.

Solskjaer, su actual técnico, jugó con CR7 en su primera etapa: “Claro que hemos seguido su carrera desde que se fue y estoy muy contento de que vuelva. Puede hablar por sí mismo, pero parece muy contento por volver, ha trabajado bien y estamos esperando el sábado”.

El fichaje de Ronaldo estuvo acompañado por el de su antiguo compañero en el Real Madrid Raphael Varane y la promesa inglesa Jadon Sancho.

📣 "@Cristiano has been good. We know what he’s achieved in his career, but he’s come here to achieve more," Ole says.

"You can’t go into training, give 95% and not be focused as that’s what he demands from everyone else." 💪#MUFC | #MUNNEW

