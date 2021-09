El Real Madrid derrota al Celta de Vigo en su regreso al Santiago Bernabéu

El futbol volvió este día al estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid regresaba a su casa recibiendo al Celta de Vigo por la cuarta jornada de La Liga española.

En una noche para el recuerdo, el Real Madrid derrotó 5-2 al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, los goles fueron obra de Karim Benzema (x3), Vinicius Jr y Eduardo Camavinga, que se estrenó con la camiseta merengue.

El inicio no fue el esperado para el Real Madrid, tan solo habían transcurrido tres minutos del partido cuando el Celta de Vigo se puso por delante en el marcador.

Santi Mina anotó el primer gol en el regreso al Santiago Bernabéu, el atacante del Celta aprovechó un error en la salida de la defensa del Real Madrid para definir solo ante Thiabut Courtois y adelantar a la visita.

Tras el gol, el Celta se dedicó a defenderse, el Madrid tomó la iniciativa del encuentro y parecía cuestión de tiempo para que pusieran la paridad en el marcador.

Fue a los 23 minutos cuando el Madrid puso el 1-1 en el marcador, Karim Benzema se estrenó en su regreso al Santiago Bernabéu, la afición volvió a celebrar un gol de su equipo en la Casa Blanca.

Karim Benzema (23′) firmó la anotación del empate. Gran jugada colectiva entre Casemiro y Fede Valverde que con una gran asistencia atrasada habilitó al delatero francés para poner la paridad.

En la segunda llegada del Celta de Vigo, llegó el segundo gol de la visita, ahora por medio de Franco Cervi, reciente fichaje del Celta.

Franco Cervi lo empató al 32′. No entró el taconazo espectacular (balón al poste), pero sí en el rebote. Clave el toque de Iago Aspas para Hugo Mallo. La visita recuperaba la ventaja.

Ya en la segunda parte, el Real Madrid logró poner rápidamente la paridad en el marcador, y nuevamente Karim Benzema se hizo presente en el marcador.

El atacante francés al 46′ aprovechó un gran centro de Miguel Gutiérrez y con un sólido remate de cabeza puso el empate particial entre el Madrid y el Celta.

Al minuto 54, llegó la remontada merengue, Vinicius Jr selló la remontada en el Santiago Bernabéu, el atacante brasileño anotó su cuarto gol en el presente torneo.

La asistencia fue de Karim Benzema, que estaba redondeando una noche perfecta en el regreso de la afición a la Casa Blanca.

Vinicius Jr. scores his fourth La Liga goal this season.

He only had three league goals all of last season 💫 pic.twitter.com/1sfNDzArRw

— B/R Football (@brfootball) September 12, 2021