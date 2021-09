Giammattei: “Ya basta de divisiones, toca cuidar de la patria”

El presidente de la república, Alejandro Giammattei, resaltó la importancia de que exista unidad en el país y que se priorice el bienestar nacional por encima de cualquier interés individual.

Su pronunciamiento se dio este martes en el Congreso, en el marco de la sesión solemne realizada para conmemorar el Bicentenario de Independencia.

Al inicio de su discurso, el mandatario cuestionó con qué espíritu se llega a esta efemérides y con qué actitud los guatemaltecos están dispuestos a construir el futuro del país.

“Para reconstruir una Guatemala que al igual que el mundo entero vive circunstancias excepcionales”, enfatizó.

A criterio del mandatario, este es un momento propicio para la reflexión, para dejar atrás de una vez por todas aquello que genera divisiones.

Y, según sus palabras, darle paso al compromiso real de reconstruir el país desde lo más profundo de las raíces, valores, necesidades, posibilidades y convicciones.

Giammattei pide no más confrontación

“Hago un llamado hoy, a las puertas del bicentenario, para comenzar de nuevo. Estamos a tiempo de darle vuelta a la página y tomar una hoja en blanco donde se pueda reescribir la historia, una en donde se fortalezca la esperanza y se devuelva la confianza”, dijo.

Giammattei agregó que los ciudadanos en general están llamados a escribir la historia de cómo un país, ante la adversidad, supo reencontrarse, dejando a un lado los intereses particulares y haciendo vida el mandato constitucional de procurar el bien común.

Añadió que es injusto reducir la interpretación de la historia a los últimos siglos, especialmente desde la perspectiva de la polarización y confrontación.

“Ya basta de divisiones, toca cuidar de la patria que es el bien común, sin importar de dónde vengamos”, enfatizó.

También mencionó que las realidades no son un blanco o un negro, sino una variedad matices que permiten en el medio buscar puntos de encuentro.

Y que para estudiar la historia se debe analizar los acontecimientos del momento en el que ocurrieron para tener una perspectiva más integral.

Lo primordial es aprender lecciones positivas y tomar en cuenta el aprendizaje de las experiencias negativas para evitar que se repitan, destacó.

Giammattei señaló que cuando España llegó a Guatemala en 1524 no existía convivencia pacífica entre los pueblos originarios.

“Así nos encontró, divididos, peleando entre hermanos. Nuestra historia hubiera sido distinta si en lugar de guerras internas nos hubieran encontrado trabajando unidos”, manifestó.

E hizo un llamado a no dejar que esta historia de confrontación se siga repitiendo. Y mencionó que no se puede cambiar la historia, pero sí aprender de ella.

“Podemos pensar distinto, ver el mundo con cosmovisiones diferentes, pero todos queremos vivir en paz. Cuidar de nuestra patria, construir un mejor país para nuestras generaciones”, señaló.

En la parte final de su discurso, Giammattei se refirió a la pandemia del Covid-19 y la calificó como una amenaza a la vida de la humanidad.

Aseguró que la emergencia sanitaria ha transformado hasta el mínimo detalle de la vida de todos.

Por lo que consideró que en este momento se requiere del compromiso de todos para hacerle frente al verdadero enemigo común.

“Se requieren todos los esfuerzos, ningún interés particular del tipo que sea puede estar por encima de esta causa”, dijo.

Agregó que es necesario trabajar en unidad para responder a lo que se está viviendo y los demás retos que enfrenta el país.

“Fácil es echarle el muerto al gobierno por alguien que no use mascarilla. Fácil es echarle que alguien llega tarde o no se quiere vacunar”, expresó.