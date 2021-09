Ministra de Salud tras su renuncia: “No necesito llevarme un centavo de aquí“

La ministra de Salud, Amelia Flores, confirmó este martes su renuncia al cargo y detalló que la misma se hará efectiva a partir del 16 de septiembre.

Según la funcionaria, presentó hace aproximadamente un mes su dimisión al presidente Alejandro Giammattei y le expuso que se debe a motivos personales y de salud.

En una entrevista durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, explicó que al igual que ella, la viceministra Administrativa, Nancy Pezzarossi, dimitió.

Asimismo, mencionó que hasta ahora la decisión que se tiene en el Ejecutivo es que el nuevo titular de la cartera de Salud será Francisco Coma, actual viceministro de Hospitales.

En ese sentido, quedaría pendiente ocupar los cargos que dejarían vacantes los dos viceministros.

Durante la entrevista, la ministra señaló que durante su gestión tuvo el respaldo del mandatario.

“Siempre nosotros tenemos la comunicación diaria con el presidente en cuanto a los casos que se presentan, las estadísticas y un análisis diario de cómo va la mortalidad”, expuso.

Agregó que de parte de Giammattei, por ejemplo, se hacen preguntas sobre las situaciones en cada lugar y las razones de ciertos hechos.

No se arrepiente de compra de Sputnik V

Durante la entrevista, Flores señaló que no se arrepiente de haber hecho la compra de vacunas Sputnik V, que ha sido altamente cuestionada y le ha conllevado la presentación de denuncias en su contra.

“No me arrepiento porque en ese momento era la vacuna a la que podíamos acceder. Para mí fue un reto asumir un acuerdo de confidencialidad tan difícil para mí como para los actores”, destacó.

Agregó que el tema de la confidencialidad no se da solo con este fabricante, sino con todos a nivel mundial. Incluso se tienen estos acuerdos para las adquisiciones por medio del mecanismo Covax.

También mencionó que está esperando que sea devuelto el contrato, pues debía hacerle unos cambios porque una cantidad en números y letras no coincidía.

De esa manera podrá para entregar oficialmente la copia del documento a quienes la han solicitado, pues esto ya lo autorizó el fabricante.

“No soy corrupta y nunca lo he sido”, señala ministra

Por aparte, se le preguntó a la ministra si temía que tras su salida del cargo se promovieran acciones legales en su contra.

“Creo que le ha pasado a todos los ministros que han pasado en las carteras. Este es un tiempo diferente y definitivamente hay personas que quieren hacerlo y yo tendré que ver cómo me defiendo”, dijo.

“Yo no le temo a nada, pero sé que existen. Estoy trabajando en eso. Tengo todas las bases. Yo no soy corrupta y nunca lo he sido, fui formada con valores y principios”, agregó.

De igual forma, Flores aseguró que no necesita llevarse “un centavo” de la institución que dirigió, ni en vacunas ni con insumos ni con nada, según sus palabras.

Incluso aseguró que eso lo puede demostrar fácilmente, pues llegó al Ministerio de Salud a ganar exactamente lo mismo que en su anterior trabajo.

#EUBicentenario #EUCoronavirus Amelia Flores, ministra de Salud: "Nunca me he robado ni siquiera un lápiz de ninguna institución" pic.twitter.com/MyFmffdmvv — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 14, 2021