Diputados pedirán investigar más de 200 casos de muertes por neumonía

Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunciaron este lunes que solicitarán a las autoridades investigar más de 200 casos de muertes por neumonía ocurridos durante el año.

Su pronunciamiento se dio en el marco de una citación realizada por la Comisión de Previsión y Seguridad Social a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para conocer avances de la vacunación contra el Covid-19.

Entre los funcionarios que acudieron al Congreso se encuentran el viceministro de Atención Primaria, Edwin Montúfar, y la viceministra Técnica, Leslie Samayoa.

El parlamentario Orlando Blanco les expuso a los miembros de la cartera salubrista que durante el año han muerto 207 personas sin motivo de violencia y que han sido reportadas por neumonía.

Aseguró que los decesos han ocurrido en la vía pública y que debe darse un seguimiento especial a esto, pues podría tratarse de casos de coronavirus sin diagnosticar.

“Eso es Covid-19, no nos vamos a perder. Ahora resulta que el Gobierno no sabe y no está enterado”, manifestó.