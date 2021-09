VIDEO. Al estilo del “Rey León”: Aficionados elevan a sus perros

El equipo de los Seattle Mariners, que juega en las Grandes Ligas de Béisbol, en los Estados Unidos, se unió a la fiesta que permite que los aficionados lleven a sus mascotas en una noche especial.

Se trata del “Bark at the Park” (ladrar en el parque) y es un evento que han organizado varios equipos y que ofrece paquetes exclusivos que incluyen un boleto para un humano y un perro cada uno, así como acceso a la zona de Bark at the Park Party, estaciones de agua, baños para perros y otros beneficios.

Y es que después de un año de ausencia debido a la pandemia del COVID-19 regresó el tradicional evento a los distintos estadios en Estados Unidos.

“Los fanáticos traen a sus perros a la noche ‘Bark at the Park” en el juego de los Seattle Mariners. El estadio tiene la ‘Cámara Simba’ donde la gente sostiene a sus perros al estilo del Rey León para tener la oportunidad de aparecer en el jumbotron”, escribió un usuario en las redes sociales.

El juego recibió a cientos de perros y según los organizadores una parte de las ganancias de cada entrada se donará a la Sociedad Protectora de Animales.

(Seattle, Washington): Fans bring their dogs to "Bark at the Park" night at the Seattle Mariners game. Stadium has the "Simba Cam" where people hold up their dogs 'Lion King style' for a chance to be featured on the jumbotron. 🦁🎶🐶🎵🦁 (🎥:af0ne) pic.twitter.com/hhS3a5cv64

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMoveme3) September 21, 2021