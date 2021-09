Paris Saint-Germain y Manchester City se enfrentan este martes en Champions League

El choque entre París Saint-Germain y Manchester City, así como el encuentro entre AC Milan y Atlético Madrid, son de los partidos más llamativos de este martes por la segunda jornada de la UEFA Champions League.

Los parisinos ya podrán contar en este juego con Leo Messi, quien se perdió los últimos dos partidos de la Ligue 1 (ante Metz y Montpellier) por una molestia en su rodilla.

El PSG busca su primera en esta temporada de la Champions League, en la primera jornada igualaron 1-1 ante el Brujas en condición de visita.

Matchday 2! 🙌

Which game will be most entertaining? 🍿#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 27, 2021