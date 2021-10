Leticia Calderón es hospitalizada de emergencia y preocupa su estado de salud

Leticia Calderón encendió las alarmas de sus fieles fans tras publicar una fotografía donde aparece desde la cama de un hospital y se alcanza a ver su brazo extendido y conectado a una fuente de suero.

La famosa actriz no brindó detalles de su hospitalización ni habló del motivo que la llevó a internarse, solo acompañó la postal con un mensaje: “Todo bien, gracias a Dios”.

Inmediatamente la fotografía se hizo viral y muchos seguidores de la actriz de 53 años se preguntaban qué le había pasado.

“Pero qué te pasó? Estás bien?”, “Güera preciosa, tú eres muy fuerte y saldrás de ésta”, “Recupérate muy pronto que tus pequeños te necesitan”, “Espero que no haya sido nada de gravedad”, fueron algunas reacciones.

Los fans de la famosa externaron su preocupación pues a principios de este 2021, Leticia Calderón estuvo internada varios días luchando contra una neumonía por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de COVID-19, de la que finalmente salió avante.

Sin embargo, ahora algunas personas comenzaron a especular respecto a una posible recaída.

“Estuve en el hospital siete días con oxígeno nada más para cuidar una neumonía y obviamente revisar los pulmones”, contó el 22 de enero al programa Venga la alegría.

Se desconoce la razón

El programa mexicano “De Primera Mano” informó que la famosa ingresó al hospital porque tenía programada una intervención quirúrgica. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la operación.

Carmen Leticia Calderón León, ​ conocida artísticamente como Leticia Calderón, es una actriz mexicana de 53 años. Ha ganado éxito a nivel latinoamericano con telenovelas como Esmeralda, En nombre del amor, Imperio de mentiras, Amor bravio, Laberintos de pasión, Yo compro esa mujer, La indomable, entre otras.

