España toma su revancha y elimina a Italia en las semifinales de la Nations League

Italia y España se enfrentaron este miércoles en San Siro por las semifinales de la Nations League, la última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en las semifinales de la Eurocopa, donde Italia se llevó el triunfo en tanda de penales.

Con doblete de Ferran Torres, España derrotó 2-1 a Italia en San Siro, ‘La Roja’ se enfrentará en la final de la Nations League al ganador del partido entre Bélgica vs Francia de este jueves.

Italia fue más peligrosa en los primeros minutos del partido, Federico Chiesa trató de sorprender a Unai Simón en los primeros mintutos del juego, pero el arquero español estaba muy seguro en su arco.

España supo aprovecahar sus oportunidades y al minuto 18 del primer tiempo se pusieron por delante en el marcador, Ferran Torres, futbolista del Manchester City adelantó a ‘La Roja’.

Ferran Torres puso al frente al combinado de Luis Enrique. Remate de primera intención tras una gran asistencia de Mikel Oyarzabal, Torres le ganó la posición a Bastoni. y llegó a 11 goles en 21 partidos disputados con la Selección de España.

El juego se complicó para la Azurra ya que al minuto 42 se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Leonardo Bonucci, el defensor de la Juventus ya tenía una tarjeta amarilla y tras un codazo a Sergio Busquets en un salto recibió la segunda amarilla y por ende la cartulina roja.

España aprovechó la superioridad numérica y al minuto 46 puso el 0-2 en el marcador, nuevamente Ferran Torres se hizo presente en el marcador en San Siro.

Gran remate de cabeza de Ferran para vencer a Donnarumma, otra asistencia fantástica de Mikel Oyarzabal tras una gran jugada colectiva para poner a Italia en una situación complicada.

Italia no se rindió y logró descontar al minuto 82 del partido, el recién ingresado Lorenzo Pellegrini acercó a los italianos en el marcador.

Pellegrini solo tuvo que empujarla. Muy bien Federico Chiesa, que condujo y le puso un regalito al jugador de la Roma. La Azzurra contraatacó tras un tiro de esquina a favor de la visita.

🇮🇹 Italy back in it! Lorenzo Pellegrini with a simple finish from close range ⚽️#NationsLeague pic.twitter.com/Frkz1zuhIb

— UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021