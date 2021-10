Tiroteo en escuela secundaria de Estados Unidos: hay al menos dos heridos

Un tiroteo en la escuela secundaria Timberview, en la ciudad de Arlington, en Texas, dejó varios heridos, según informaron este miércoles autoridades locales.

La policía de Texas, en el sur de EE. UU., dijo que tiene agentes desplegados en una escuela.

“Estamos en la escena de un tiroteo en la escuela secundaria Timberview”, informó el Departamento de Policía de Arlington en un tuit.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021