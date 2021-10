Ex cuerpo técnico de Mixco pudo dejarlos sin jugar más en Primera División

Julio Girón, quien fungía como asistente técnico de Sergio Guevara, al retirarse de la institución no entregó los carnés de identificación de los jugadores del Deportivo Mixco. Girón dijo que no daría las identificaciones del plantel hasta no recibir el dinero que le correspondía, expresa el club en las declaración de recisión de contrato.

La directiva del Deportivo Mixco debido a los malos resultados obtenidos en 14 jornadas del actual torneo de Primera División, decidió rescindir el contrato de Sergio Guevara y el de su cuerpo técnico.

Los “chicharroneros” han jugado 14 encuentros y solo han ganado tres partidos. Actualmente se cuentan con 17 puntos y se ubican en la sexta posición del grupo B detrás de Mictlán (25).

fueron citados por el club para notificarles sobre la decisión de no continuar siendo parte del proyecto de, pero según las declaraciones del club, ninguno de los tres quiso firmar la rescisión de su contrato.

La decisión de no firmar, según lo expuesto por el club es que el anterior cuerpo técnico no estaba conforme con la decisión que se había tomado.

El problema no fueron los honorarios de agosto y septiembre porque se les iban a pagar, el inconveniente serían unos cheques pre fechados donde incluirían el pago de la cláusula de rescisión y los días trabajados de octubre, pero estos cheques no fueron recibidos por el anterior cuerpo técnico.

Mixco pudo no jugar este miércoles

Sin la identificación debida, los “chicharroneros” no podrían disputar el partido de este miércoles antes Chimaltenango. Mixco expone que la retención de los carnés podría encuadrar un delito penal por ocasionarles Daños y Perjuicios a la institución.

Luego de un intercambio de diálogos entre directiva y ex cuerpo técnico, se confirmo a Emisoras Unidas por medio de Mynor Espinosa, que Julio Girón decidió devolver la papelería correspondiente a la institución.

Con todo esta información, el debut de Julio “El Tiburón” Gómez como entrenador de Mixco se verá en esta jornada.

“Se mantiene la comunicación con los abogados del anterior cuerpo técnico, para hacer el tramite del pago de salario de manera correspondiente”, indicó Espinosa.

A las bajas del cuerpo técnico, se le agregan los jugadores Edgar Cotto, German García y Kener Tubac por decisión de la directiva y el nuevo cuerpo técnico.