Superman ahora será bisexual y desata una ola de críticas

Tom Taylor, autor del cómic “Superman: son of Kal-El“, ha dejado en show a todos sus lectores y fans del famoso superhéroe con la reciente noticia que anunció.

A través de sus redes sociales presentó como bisexual del hijo de Clark Kent y Lois Lane, que ha coincidido con el Día para salir del armario (National Coming Out Day).

En este cómic, Jon Kent, así se llama el descendiente del superhéroe, se enamora de un reportero, Jay Nakamura. “El símbolo de #Superman siempre ha representado la esperanza, la verdad y la justicia. Hoy representa algo más”, ha aseverado Taylor.

Por su parte, la compañía DC Comics no solo dio su visto bueno a la obra, sino que se ha mostrado muy orgullosa de haber acogido esta iniciativa.

"Superman's symbol has always stood for hope, for truth and for justice. Today, that symbol represents something more."—@TomTaylorMade

Earth’s new Superman comes out as bisexual in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5, on sale November 9. Details: https://t.co/tbDIwetW6G pic.twitter.com/kdL05HhzlO

— DC Nation (@thedcnation) October 11, 2021