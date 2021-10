Incendio en edificio deja más de 40 muertos en Taiwán

Un incendio en un edificio de 13 pisos en la ciudad de Kaohsiung, en el sur de Taiwán, dejó más de 40 muertos y heridos, informaron este jueves servicios de emergencia locales, que tuvieron que controlar las llamas.

El incendio estalló durante la madrugada del jueves (hora local), en el interior de la estructura, y destruyó varios niveles antes de que los bomberos pudieran llegar al lugar, precisaron autoridades.

“El incendio causó 41 heridos y 46 muertes”, dijo el Departamento de Bomberos de Kaohsiung en un comunicado, agregando que que envió más de 70 camiones para combatir el fuego.

La mayoría de las muertes ocurrieron entre los pisos 7 y 11, de uso residencial, señalaron los bomberos. Los primeros cinco pisos son de uso comercial y estaban desocupados a la hora del siniestro.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban humo saliendo de las ventanas del edificio, mientras los bomberos lanzaban agua con ayuda de mangueras. Al amanecer se hizo evidente la magnitud de los daños, con todos los pisos del inmueble teñidos de negro.

A massive fire erupted in a high-rise building in #Kaohsiung, Taiwan’s southern city, killing at least 46 people and hospitalizing dozens more. Over 140 fire fighters were dispatched to put out the blaze. pic.twitter.com/epkOm6YpEK

— TaiwanPlus (@taiwanplusmedia) October 14, 2021