VIDEO. Padres de Lester Martínez relatan como vivieron la pelea ante Raiko Santana

El pugilista guatemalteco Lester Martínez arribó ayer por la tarde a Guatemala donde fue recibido por familiares en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Martínez atendió a los medios de comunicación y habló sobre su triunfo por decisión unámine ante Raiko Santana en Los Mochis, Sinaloa.

“Ya estamos acá gracias a Dios, contentos, eso si, estamos bien golpeados, lastimados, desvelados, pero felices de estar de regreso con este título que defendimos al 100”, mencionó el pugilista guatemalteco.

Emotivo recibimiento a Lester Martínez tras retener el título Latinoamericano Super-Medio de la Organización Mundial de Boxeo. https://t.co/5VtopAStvR 📹: @noel_solis pic.twitter.com/1wpVV8ywHC — El Mejor Equipo (@EUDeportes) October 15, 2021

Emotivas palabras de sus padres

Doña Lucidia y don Hermelindo estuvieron presentes ayer en el Aeropuerto Internacional La Aurora para recibir a su hijo Léster Martínez, tras retener exitosamente el título Latinoamericano Super-Medio de la OMB derrotando al cubano Raiko Santana.

Lucidia de Martínez, madre de Lester, no ocultó que estuvieron muy nerviosos durante toda la pelea, pero agradeció a Dios que el combate salió bien y que Lester pudo retener el título de la OMB.

“Los nervios los tenía alterados, pero al momento de ver el último round ya volvió otra vez mi alma al cuerpo, la pelea estuvo fuerte, ya después de la pelea celebramos con la familia el triunfo, todo Petén nos estaba llamando, gracias a Dios logró retener el título”, afirmó Lucidia de Martínez.

Lucidia de Martínez, mamá de Lester Martínez habla sobre como vivió el combate de su hijo ante el cubano Raiko Santana por título Latinoamericano Super-Medio de la OMB. https://t.co/5VtopAStvR 📹: @noel_solis pic.twitter.com/TCDHqht3Xn — El Mejor Equipo (@EUDeportes) October 15, 2021

¿Habló con Lester después de la pelea?

“Al mediodía le hablamos y le dijimos que estuviera tranquilo y él nos dijo lo mismo, que no nos preocupáramos porque todo iba a estar bien, después de la pelea hablamos tuvimos una videollamada”.

¿Qué le dijo a Lester tras el triunfo ante Santana?

“Lo primero que le pregunté fue cómo sentía su cuerpo, me dijo que estaba bien, pero si tenía golpes en la cara, el labio si se lo rompieron, pero me dijo que no tuviera pena, entonces yo ya me quedé tranquila, vino con golpes en la cara, pero está alegre y contento”.

¿Qué pensó cuándo cayó a la lona en el 8vo round?

“Cuando él se cayó pensé que no se iba a levantar, pero como lo conozco, vi que se levantó, reaccionó y fue con todo, y en ese momento supe que mi hijo se iba a quedar con el cinturón y lo logró”.

Don Hermelindo Martínez dejó una emotiva frase tras recibir a su hijo en el Aeroupuerto Internacional La Aurora, donde aseguró que “ellos sufrieron de inicio a fin como él sufre”, pero nunca dudó de su hijo y que iba a retener el título Super-Medio de la OMB.

“Sufrimos de principio a fin así como él sufre, lo único que nosotros no recibimos golpes, pero si nos pone nerviosos, siempre tenemos fe en Dios y seguridad a como él ha entrenado, sabíamos que le iba a costar, pero todo salió bien”, señaló don Hermelindo

Palabras de Hermelindo Martínez, padre de Lester Martínez sobre como vivieron la pelea de ayer en la noche ante el cubano Raiko Santana. https://t.co/5VtopAStvR 📹: @noel_solis pic.twitter.com/7JWHPT6USs — El Mejor Equipo (@EUDeportes) October 15, 2021