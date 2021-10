Xitumul pide que audiencia donde CSJ resolverá antejuicio sea pública

El juez Pablo Xitumul solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que la audiencia en la que se resuelva el antejuicio en su contra sea pública y se permita el acceso de los medios de comunicación.

La petición de retiro de inmunidad contra el presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C” sería conocida este martes.

Anteriormente el juzgador recusó a varios magistrados de la CSJ para que no conozcan el antejuicio. Su argumento es que existen elementos que afectan su imparcialidad en el antejuicio en su contra.

Un grupo de abogados se presentaron hoy a la sede de la Corte para buscar tener acceso a la diligencia relacionada con Xitumul, pero no se les permitió el ingreso.

Ramón Cadena, de la Asociación Internacional de Juristas, explicó que las audiencias del pleno de la CSJ generalmente son privadas, pero que tratándose de un caso de alto impacto como el de Xitumul, los profesionales del derecho buscaban enterarse de qué es lo que se discute.

Agregó que han podido interpretar de la Constitución Política y el Código Procesal Penal que este tipo de actividades son públicas, pero por costumbre se ha sesionado en secreto, pues nadie ha llegado a pedir lo contrario.

Pese a ello y a sus intentos por poder ingresar, esto no fue posible, relató durante una entrevista con Emisoras Unidas.

“Mandaron a la policía de la Corte, cerraron la entrada al pleno. Llegó el jefe de seguridad y me dijo que no había ningún argumento ni explicación, simplemente que no podíamos ingresar”, dijo.