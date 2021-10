EE. UU. autoriza refuerzos “combinados” de vacunas contra el Covid-19

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que regula los medicamentos en EE. UU., aprobó el miércoles el uso de una vacuna contra el Covid-19 diferente para la dosis de refuerzo que la utilizada originalmente para la inmunización, según informó en un comunicado.

La FDA también aprobó las vacunas de refuerzo de Johnson & Johnson para todas las personas mayores de 18 años, y las de Moderna para determinadas poblaciones de riesgo, entre ellas los adultos mayores.

Today, we took action to expand the use of a booster dose for #COVID19 vaccines in eligible populations. We’re amending the EUAs for the vaccines to allow for the use of a single booster dose: ⬇️ ⬇️ https://t.co/IIp42eOkJ7 pic.twitter.com/U3c1z3ZWRF

— U.S. FDA (@US_FDA) October 20, 2021