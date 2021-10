Esposo de Halyna Hutchins rompe el silencio y se reúne con Alec Baldwin

La trágica muerte de Halyna Hutchins ha dado mucho de qué hablar. Su esposo Matt emitió su sentir a través de sus redes sociales y se reunió con el actor Alec Baldwin.

Matthew Hutchins y su esposa llevaban 16 años de casados y estaban viviendo con su hijo en Santa Fe, lugar donde ocurrió el accidente.

Rompe el silencio

El esposo de Halyna Hutchins, la mujer que murió el jueves por un disparo accidental efectuado por el actor Alec Baldwin en el set del largometraje Rust, escribió en sus redes por primera vez desde el trágico hecho. Lo hizo con tres imágenes y unas breves líneas.

En las fotografías, Matt está con su esposa y en otras con su hijo, Andros, de 9 años.

“¡Te extrañamos, Halyna!”, escribió en su publicación. La misma se llenó de palabras de apoyo y bendiciones.

En una entrevista para The New York Post, Matt Hutchins aclaró, “He hablado mucho con Alec Baldwin y me ha apoyado mucho”, dijo.

Medios internacionales compartieron fotografías donde el ahora viudo se reunió con el actor.

Por el momento y en tanto se esclarezca lo sucedido, el rodaje quedará suspendido mientras avanza la investigación. “Todo el elenco y el equipo han quedado absolutamente devastados por la tragedia”, comentó un portavoz de la productora Rust Movies Productions LLC.

El padre de Halyna, Anatoly Androsovych, habló con The Sun y dijo que no culpa a Alec Baldwin por lo sucedido sino al equipo encargado de las armas de utilería. “Matthew decidirá si tomará acciones legales”, informó el hombre. “No podemos creer que Halyna haya muerto”, añadió con profundo dolor.

