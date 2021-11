Al-Sadd llegó a un acuerdo con el FC Barcelona para la marcha de Xavi

El Al-Sadd de Catar anunció este viernes haber alcanzado un acuerdo con el FC Barcelona para la marcha de su entrenador Xavi Hernández rumbo al club catalán.

El club catarí afirmó en un comunicado que el Barça abonó la cláusula de rescisión de Xavi, quien entrenaba al Al-Sadd desde 2019.

El presidente ejecutivo del Al-Sadd, Turki Al-Ali, señaló en el comunicado que su club “acordó la cooperación con el Barcelona en el futuro” y destacó que Xavi “es una parte importante en la historia del Al-Sadd”.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

