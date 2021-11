Altán: “Municipal me ha dado bastante confianza, soy uno más del equipo”

Tras una serie de malos resultados, Municipal empieza a carburar poco a poco, los rojos suman tres victorias al hilo, la última se dio este fin de semana derrotando 2-0 a la Nueva Concepción en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Uno de los futbolistas que vive mejor momento personal es Pedro Altán, quien con sus buenas actuaciones se ha ganado un puesto en el once de José Saturnino Cardozo.

El mediocampista nacional dialogó este día con Emisoras Unidas en el Súper Deportivo y habló sobre el gran momento que vive con el cuadro escarlata y su lucha por seguir ganándose un puesto en el once de Cardozo.

📸 | Las postales de la victoria 2-0 ante Nueva Concepción #ArribaLosRojos ❤️💙 pic.twitter.com/Tw50lXj2Hs — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) November 7, 2021

¿Cuál es la actualidad de Municipal?

“Hemos venido de menos a más, hemos crecido futbolísticamente y a nosotros nos toca aportar nuestro granito de arena”.

Voto de confianza de José Saturnino Cardozo…

“Me ha dado bastante confianza, soy uno más del equipo, todos tenemos cualidades diferente, cada uno aportará su granito de arena, queremos salir campeones, eso es lo más importante cuando estás en este club”.

¿Cómo ha sido el regreso a Municipal?

“Cuando supe que regresaría a Municipal estaba consciente que habría competencia, tocaba esperar mi oportunidad, estoy contento con la confianza y con los minutos que tengo, en Municipal es una competencia sana, el que esté listo tiene que jugar”.

Expulsión ante la Nueva Concepción…

“Fue una jugada extraña, no pensé que pasaría a más (expulsión), intenté llegar rápido, yo nunca he sido mala leche, entonces me resbalé y nunca pensé que me fueran a sacar tarjeta roja, no pensé que fuera para tanto”.

“Tengo que esperar la resolución, hemos sido pacientes, la desesperación nos puede llevar a malas cosas, uno siempre quiere jugar, pero esta jornada no se va a poder, uno como profesional debe asimilar las cosas de mejor manera”.

Guastatoya y Comunicaciones en Liga Concacaf…

“Es importante tener roce internacional, es una vitrina para todos los jugadores, Municipal merece estar allí, pero lastimosamente no se ha podido, el club merece estar peleando por torneos internacionales”.

Lesión de John Méndez…

“Lo de John (Méndez) fue muy triste, quedamos impactados, nos costó bastante reaccionar cuando lo vimos, ahora solo nos queda desearle lo mejor y tiene el apoyo de cada uno, primeramente Dios en unos cuantos meses estará de regreso, él es uno más del grupo”.