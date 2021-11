“Es un orgullo ganar esta medalla para mi país”, dice Rubí Rivera

El patinaje de velocidad de nuestro país escribió una nueva página en su historia con la medalla de plata que ganó Rubí Rivera en el Inline Speed Skating World Championships que se llevó a cabo en Ibagué, Colombia.

Rivera triunfó este viernes en el evento One Lap Sprint en la categoría juvenil con un tiempo de 38.951 segundos, la medalla de oro fue para la colombiana Andrea Castro (38.110) y el bronce para la española Ruth Arza (39.289).

Con su logro, Rubí se convirtió en la segunda guatemalteca en ganar una medalla en patinaje de velocidad en un Mundial, antes lo consiguió Dalia Soberanis, bronce en los World Roller Games en Barcelona 2019.

“Es un orgullo ganar esta medalla para mi país, es mucho sacrifico representarlos, es una carga muy grande, pero lo hago con honor y orgullo”, dijo ayer Rivera a su regreso a Guatemala.

Además, confesó que “me llena de satisfacción cuando narran las competencias y gritan el nombre de Guatemala, eso es muy motivador para seguir entrenando y luchando para darle más triunfos a Guatemala”, agregó.

Va, ahora sí pues, sientan orgullo patrio.

Va el video en dos partes. pic.twitter.com/VZuwipaDD6 — Fernando Ramos (@FernandoRamosB) November 15, 2021

Mientras que sobre el momento de la competencia, expresó: “Salí casi de última; empecé a acelerar y me resbalé, pero dije: ‘aquí no pasa nada y seguí. Cuando sentí ya iba segunda”.

“Cuando casi iba llegar a la meta vi para atrás y vi a la española… medalla para Guatemala. Fue algo que me hizo llorar, fue un sueño hecho realidad”, continuó.

Rubí se emocionó al hablar de su medalla. “Pensé en que era campeona del mundo, aunque no haya sido medalla de oro. Lo logré y en ese momento recordé a mi abuela que me decía que algún día iba a lograr eso, empecé a llorar y le di las gracias”, manifestó.

La patinadora confesó que previo a la final se sintió confiada. “Cuando me paraba a la par de la colombiana yo pensaba que esta iba a ser mi prueba. Me sentí bastante confiada en mí; analizaba mis entrenos y pensé: ‘tengo buena salida, buena curva. Tengo que controlar mi cuerpo. Me sentí confiada”, explicó.

Rubí Rivera volverá pronto a la pista

Ahora, la guatemalteca se prepara para un nuevo reto pues está clasificada a los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle en los eventos de 200 metros meta contra meta, 500 y 1,000 metros y vuelta al circuito.

“Sueño con una medalla panamericana. Primero Dios se dé. Esto me motiva”, dijo, mientras que exhortó a los jóvenes a esforzarse. “Luchen por sus sueños y se esfuercen. Háganlo con el corazón y disfrútenlo, porque los resultados siempre llegan cuando uno hace las cosas de corazón”, finalizó.