AMAs: Presentes y cibernautas enloquecen por presentación de BTS y Coldplay

El pasado 29 de septiembre, Coldplay publicó el tema “My Universe” en colaboración de BTS, como parte de su álbum ‘Music Of The Spheres’. Ahora ha enloquecido a sus millones de fans con su presentación en los American Music Awards.

Además del público presente, ARMY y Coldplayers enloquecieron con esta presentación que incluyó una serie de fuegos artificiales.

“Once miembros, dos bandas, un stage. ¡Coldplay y BTS subirán al escenario de los AMAs 2021 para su primera presentación en vivo juntos de ‘My universe’!”, informó la cuenta oficial del evento hace algunos días.

Tras su presentación, BTS obtuvo el premio ‘Duo/Grupo Pop Favorito’.

Las reacciones de sus millones de fans alrededor del mundo no se hicieron esperar.

First The performance was Amazing but I couldn’t even hear Tae and jin verse can ya’ll fix the mics before butter performance pic.twitter.com/JVHvENJwUE — ᴮᴱkarencookies₇ 🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺 (@Jung_cookiees) November 22, 2021

They stole the whole show pic.twitter.com/MQyVIEEr6a — F¡a“ً⁷ exam era 📚 (@chiminass) November 22, 2021

