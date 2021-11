Jennifer Lawrence revela su “trauma” por filtración de sus fotos sin ropa

Jennifer Lawrence sufrió una filtración de fotografías íntimas. Ahora la famosa confiesa a Vanity Fair que aún no ha superado su trauma.

Han pasado siete años desde que la la actriz ganadora del Oscar fuera golpeada con esta mala noticia con solo 21 años de edad.

Lawrence fue víctima de George Garofano, un hacker de entonces 26 años que publicó fotos personales de varias celebridades.

Este escándalo surgió en 2014, pero todavía se recuerda, pues el ataque de piratería informática se realizó en varias cuentas privadas de Apple iCloud, afectando a 240 personas que se vieron afectadas. Entre ellas, aparte de Jennifer Lawrence también estaban Rihanna, Kate Upton, Selena Gomez, Kim Kardashian, Cara Delevingne, entre otros famosos.

En la entrevista, Lawrence dijo: “Cualquiera puede ver mi cuerpo desnudo sin mi consentimiento, en cualquier momento del día. Alguien en Francia las acaba de publicar. Mi trauma existirá para siempre”.

“Siento que el maldito planeta entero me estuviera c*****o en grupo, como si no hubiera una sola persona en el mundo que no sea capaz de ver estas fotos íntimas de mí”, agregó.

“Puedes estar en una barbacoa y alguien puede abrirlos en su teléfono. Eso fue algo de verdad imposible de procesar”, expresó.

La actriz de Silver Linings Playbook fue la primera de más de 100 personas de alto perfil en ser blanco del escándalo en septiembre de 2014. Ante ello, tiene la esperanza que algún día las “personas olviden”.

“Cada instinto de mi cuerpo quiere proteger su privacidad por el resto de sus vidas, tanto como pueda. No quiere que nadie se sienta bienvenido en su existencia. Y siento que eso comienza con no incluirlos en esta parte de mi trabajo”, ha confesado a la revista.

Ahora, la famosa trata de continuar con su vida junto a su pareja Cooke Maroney, a la espera de su primer hijo en común y del estreno de algunos de sus próximos proyectos “Don’t Look Up”.

